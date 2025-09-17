Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için olay yaratacak itiraf

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı bir programda seçim ve transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, geride kalan aylarda Fenerbahçe'ye transferi gündem olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

''BANA TELEFON ETTİLER''

İki eski futbolcunun Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için kendisini aradığını söyleyen Ali Koç, "İki eski futbolcu, mevcut hoca, sevdiğim saydığım duayen eski futbolcu... Bana telefon ettiler. Özel konuşmalar. Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil dediler. Galatasaray onu istiyor, o Galatasaray'ı istiyor, ne alaka dedim. Galatasaray'ın olmadığını, Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler.'' dedi.

''KABUL ETTİ, MENAJERİNİN NUMARASINI VERDİ''

Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmeyi açıklayan Ali Koç, ''Ben de Hakan ile konuştum. Bizim aklımızda olan bir şey değil. 'Galatasaraylısın, Galatasaray'a gitmek istiyorsun, bize fayda sağlar mısın, sağlarsın, olana kadar gizli kalacak, bugünden yarına bitecek bir şey değil, sidik yarışına girmeyiz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim. Kabul etti ve menajerinin numarasını verdi.'' ifadelerini kullandı.