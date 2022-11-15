Gençlerbirliği'ne dev paket! Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözecek

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in bonservisindeki payını almak için yaptıkları görüşmeyi anlattı. Akdaş yaptığı açıklamada, "1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler'in bonservis payı için yaptıkları görüşmeyi anlattı.

"2.5 MİLYON EURO İSTİYORMUŞUM GİBİ ALGI YARATILIYOR"

Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor.

"ŞİMDİ BİZ ONDAN HABER BEKLİYORUZ"

Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.