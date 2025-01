Ali Koç'tan Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği basın toplantısında şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, sarı-kırmızılılara çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERME: KASAYA 1 HARAM LİRA SOKMADIK

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

" Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak.

"BİZİM DE HATALARIMIZ OLDU AMA RAKİBİMİZİ İTEKLEDİLER"

Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Özeleştiriden çekinmedik, gocunmadık. İlk geldiğimiz dönemde en ağır eleştirilere, FBTV'de bile müdahale etmedik. Ancak bir soru sormama müsaade edin; son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs vs onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler.

"HAYATIN DOĞAL AKIŞI İLE ANLATAMAZSIN"

Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hataları, son dönemde suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Hatalar, suçlardan daha fazla cezalandırılıyor. Sadece bizim dönem için söylemiyorum. Medya tarafından irdeleniyor mu bilmiyorum, son 10 senedeki puan tablosunda bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın.

"ONLARDAN 5 PUAN ÖNDEYİZ"

Son 5 seneye bakarsanız, onlardan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Ne hikmetse rakamlar, Türk futbolunda gerçekleri anlatmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."