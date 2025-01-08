Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

Tarih netleşti! DEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'a gidiyor
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
Fenerbahçe, Zirat Türkiye Kupası'na katılacak mı? Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı?

Ali Koç'tan Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme

Ali Koç'tan Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Galatasaray'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Koç, "Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsur yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği basın toplantısında şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, sarı-kırmızılılara çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERME: KASAYA 1 HARAM LİRA SOKMADIK

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

" Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak.

"BİZİM DE HATALARIMIZ OLDU AMA RAKİBİMİZİ İTEKLEDİLER"

Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Özeleştiriden çekinmedik, gocunmadık. İlk geldiğimiz dönemde en ağır eleştirilere, FBTV'de bile müdahale etmedik. Ancak bir soru sormama müsaade edin; son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs vs onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler.

"HAYATIN DOĞAL AKIŞI İLE ANLATAMAZSIN"

Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hataları, son dönemde suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Hatalar, suçlardan daha fazla cezalandırılıyor. Sadece bizim dönem için söylemiyorum. Medya tarafından irdeleniyor mu bilmiyorum, son 10 senedeki puan tablosunda bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın.

"ONLARDAN 5 PUAN ÖNDEYİZ"

Son 5 seneye bakarsanız, onlardan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Ne hikmetse rakamlar, Türk futbolunda gerçekleri anlatmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan açıklama!
img

Fenomenlerin ardından sıra onlarda! Soruşturma başlatıldı
img

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 17. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 8-9 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 8 Ocak Çarşamba Leyla 17. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.