Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket

Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek EuroLeague'de finale yükseldi. Karşılaşmayı yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası Fenerbahçe armasını öptü ve "Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna "Yeterli bence" yanıtını vererek salondan ayrıldı.

THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.

Ali Koç'tan final sonrası bomba hareket

FENERBAHÇE ARMASINI ÖPTÜ

Mücadeleyi yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe armasını öptü.

Ali Koç'tan final sonrası bomba hareket

"YETERLİ BENCE"

Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Koç, "Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" diyerek salondan ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZohan Coharyan:

Ali Koç'u yedirmeyiz.

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Haber YorumlarıMGk:

Finalde bir Ezine belediyespor eksik mşlh ne kupa ama :) takımlara gel

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