Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket

THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.

FENERBAHÇE ARMASINI ÖPTÜ

Mücadeleyi yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe armasını öptü.

"YETERLİ BENCE"

Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Koç, "Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" diyerek salondan ayrıldı.