Ali Koç'tan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Ali Koç'tan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 2., toplamda da 6. kez şampiyon oldu.

ALİ KOÇ'TAN TAKIMA MESAJ

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

'' HERKESİ TEBRİK EDERİM''

Ali Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızı, teknik heyetimizi ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Desteğini her daim hissettiren Büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler" dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
