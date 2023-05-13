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Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi

Spor Haberleri

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan kaleci Dominik Livakovic'e Fenerbahçe talip oldu. Başarılı kalecinin menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturduğu ve yıllık 1 milyon euro maaşa anlaşmanın gerçekleşmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Dünya Kupası sonrası Livakovic'in adı Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devleriyle anılıyordu.

2022 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılar ve başarılı performansıyla damga vuran Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda.

1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

343 Digital'in haberine göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis pazarlıkları sürerken, futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaşa oynaması için anlaşmaya varıldı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi sezon bitmeden açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 47 maçta forma giyen Livakovic, kalesinde 47 gol görürken, 13 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.

Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi

Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi

Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Hırvatistan Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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