Ali Koç'tan bomba hamle! Dünyanın peşinde olduğu Livakovic'in imzası an meselesi

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan kaleci Dominik Livakovic'e Fenerbahçe talip oldu. Başarılı kalecinin menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturduğu ve yıllık 1 milyon euro maaşa anlaşmanın gerçekleşmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Dünya Kupası sonrası Livakovic'in adı Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devleriyle anılıyordu.