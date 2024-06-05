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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'a seçimi kaybetmesi durumunda onursal başkan olması teklifinde bulunacak. Konuyla ilgili konuşan Koç, "Benim komplekslerim, nefret duygularım yok. Aziz Başkan'a Onursal Başkan olması için el kaldırırım. Öyle dediğim için de çok tepki geldi camiadan. Bu sonuçta iyi yapılan şeyleri unutmamak" dedi.

Hareketli ve gergin günlerin yaşandığı Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesi durumunda, onursal başkan olması gerektiğini söyledi.

"ONURSAL BAŞKAN OLMASI İÇİN EL KALDIRIRIM"

Aziz Yıldırım'a zeytin dali uzatan Koç, "Benim komplekslerim, nefret duygularım yok. Aziz Başkan'a Onursal Başkan olması için el kaldırırım. Öyle dediğim için de çok tepki geldi camiadan. Bu sonuçta iyi yapılan şeyleri unutmamak. İnsanlar son dönemleriyle anılır ama büyük resme bakmak lazım. Neden olmasın, Sayın Aziz Yıldırım'ı onursal başkan yapmak. Haksız yere zulüm gördü hem camiamız hem Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın 15 yılı ile son 5 yılı arasında çok fark var. Canımı veririm demeyeyim ama oraya yakın seviyedeki profillerden biriyim. Ne mücadeleler verdiğimi gayet iyi biliyor. 3 Temmuz'da ne mücadeleler verdim. Kaçtı maçtı havası yaratıyorlar. 3 Temmuz'da ilk kim kaçtı? Nihat Özdemir, dava arkadaşı. İstifa verdi. Sanki kabullenmişti iftiraları. Sihirli eller dokundu, geri geldi. En çok gücüme giden kaçtı denmesi" dedi. Ali Koç'un bu sözleri taraftarı da ikiye böldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Zeytin Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Kurt Savaş:

O zaten onurlu grurlu başkan. Birilerinin onayı gerekmez. Fb liler hep onun yanındadır

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Arda Baki:

Tabi baktı ki işleri karıştırıcak hemen rrrrrr

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Burhan Savas:

kardeşim hem diyorsun ki ben fb'nin başında oldukça fb 'yi şampiyon yapmazlar. ne diye aday oluyorsun o zaman. Fb'nin şampiyon olmasını istemiyor musun. bu ne çelişki

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