Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ikinci gününde oy kullanma işlemiyle devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı ve adayı Ali Koç, Habertürk'e konuk olduğu canlı yayında Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'a tepki gösteren Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'na da öfkeli olduğunu belirtti.

''FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNMEDİ''

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın talebi sonrası veto edilen 3 maddeyle ilgili konuşan Ali Koç, "Bu maddeleri ilk koyan Aziz Başkan. O tamamen kendi açısından konuyu ele alıyor, kulübün menfaatleri açısından değil.Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi. Aziz Başkan sen bunları gündem maddesi yaptın 2013'te ve ondan sonraki bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Vetodan sonra zıplaya zıplaya kutladılar. Neyi kutladığının bile farkında değiller." dedi.

''ÖFKELİYİM!''

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na da öfkeli olduğunu dile getiren Ali Koç, "Ben Şekip Bey'e de biraz öfkeliyim. "Senin döneminde bu böyle değil miydi?" dedim "Böyleydi" dedi. "Söyle" dedim, çıka çıka söyleyebildiği şey "Seçimi ilgilendirmiyor bu konular". Bu, Ali Koç'a gol atacağım diye kulübe yapılmış kötülüktür." ifadelerini kullandı.

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor. Başkan adaylarından Ali Koç beyaz, Sadettin Saran ise sarı pusulayla kongre üyelerinden oy bekliyor. Oylama saat 17.00'ye dek devam edecek.