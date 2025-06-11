Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Teşekkür Mesajı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundan ayrılan Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti ve Fenerbahçe'ye katkılarından ötürü minnettarlığını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundan ayrılan Acun Ilıca için teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Koç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı,

Fenerbahçe'mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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