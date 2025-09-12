Ali Koç, Spor Masası Programında Soruları Yanıtlayacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Canlı yayın, bugün saat 16.00'da yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Spor Masası programının saat 16.00'da canlı yayın konuğu olacak Ali Koç, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Başkan Koç'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor