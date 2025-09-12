Haberler

Ali Koç, Spor Masası Programında Soruları Yanıtlayacak

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Spor Masası programının saat 16.00'da canlı yayın konuğu olacak Ali Koç, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Başkan Koç'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor
