Üye Girişi
Haberler

Ali Koç, Selahattin Baki'ye destek için adliyede

Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi. - İSTANBUL

Ali Koç, Selahattin Baki'ye destek için adliyede

Ali Koç, Selahattin Baki'ye destek için adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Selahattin Baki Galatasaray Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title