Ali Koç, 'Newcastle United ve Napoli'den teklif var' dedi! Ferdi'nin cevabı başkanı mest etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun babasına genç yıldıza Napoli ve Newcastle'dan gelen teklifleri ileterek fikirlerini sordu. Baba Kadıoğlu ve yıldız futbolcu, Koç'a "Son söz sizin" cevabını verdi. Bu yanıt karşısında oldukça mutlu olan Koç, yeni hocayla kadro planlamasını yaptıktan sonra son kararı verecek.

Bu sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için Newcastle United ve Napoli, 20 milyon euroya kadar çıktı. Başkan Ali Koç, iki kulüpten de serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroya isterken, gelen teklifleri Ferdi Kadıoğlu'nun babasına da iletti. Futbolcu ve babasından gelen yanıt ise Koç'u oldukça mutlu etti.

TEKLİFLER 20 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sporx'te yer alan habere göre, Newcastle United ve Napoli, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi 20 milyon euroya kadar çıkardı. Başkan Ali Koç, futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun altına genç yıldızı satmak istemiyor.

"SON SÖZ SİZİN BAŞKANIM"

Koç her şeye rağmen gelen teklifleri Ferdi Kadıoğlu'nun babasına ve genç yıldıza ileterek fikirlerini sordu. Ferdi Kadıoğlu, "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım." ifadelerini kullandı. Bu yanıt Koç'u oldukça mutlu etti.

SON KARAR YENİ HOCADAN SONRA VERİLECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu için son kararı yeni hocanın gelmesinin ardından verecek. Yeni teknik direktör ile yapılacak kadro planlaması sonrası genç yıldızın akıbeti belli olacak.