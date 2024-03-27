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Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

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Süper Lig Fenerbahçe Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen gazeteci Lube Ayar, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile gerçekleştirilen sohbet toplantısının detaylarını paylaştı.

"ONAY ALDIK"

Ali Koç bu toplantıda yaptığı açıklamada, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

"ÜÇ SEÇENEK VAR"

"Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz" diyen Koç, "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum" dedi.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

"BİZE CEZA VEREMEZLER"

Trabzonspor maçı sonrası FBTV'de yaptığı açıklamadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyleyen Koç, "Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza 'kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza 'Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, "dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Murat Ülger:

5 senedir 7 sefer ligden çekilen adam konuştu gene.

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Emirhan Çiğdem:

Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin ligden çekilmesini istemem. Ali Koç'un Fenerbahçe'yi kişisel emellerine alet etmesine gerçek Fenerbahçeliler müsaade etmeyecektir

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Mehmet Deniz:

Kisisel emel degil kardesim Fenerbahce çok uzun senelerdir torpuleniyor ve bana gore Ali Koc bunu çok daha önce yapmalıydı

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NİTTERSAN:

Bence harika bir fikir olur . Fener Yunanistan ligine , Galatasaray Bulgaristan ligine , trabzonu da Gürcistan ligine gönderdik mi ligimiz Allah’ın izniyle pür-ü pak olacaktır .

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Mustafa Cesur:

adalet adil olmak dan çok nasil az zarar kendi adına alabilirim.diye hareket ediyor

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Comolokko61:

Algı operasyonu başladı.Çekmezsen adam değilsin.

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Emre emre:

Alt lige TFF değilde başka,Ülkenin Federasyonumu bakıyor ya

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Yüksel Birgül:

ya bu Ali çok komik nereye çekiliyorsun koskoca holding sahibi bir de bu

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Onur Yener:

Sayın Ali Koç kendini futboldan, Fenerbahçe'yi de ligden çekerse Türk futbolu temizlenecektir...

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