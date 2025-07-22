Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi. Koç, 2022 yılı Haziran ayından bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini, 29 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul'da yeni bir isme devredecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

GÖREVİNİ BIRAKACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yürüten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bu görevinden ayrılma kararı aldı.

Geçen sezon Galatasaray dışındaki tüm takımlardan destek alarak yeniden başkan seçilen Koç, 29 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul'da görevini yeni bir isme devredecek. Öte yandan kulüplerin görevine devam etmesi yönündeki çağrılarına rağmen Ali Koç, bu tekliflere teşekkür ederek geri çevirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim

Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip

Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.