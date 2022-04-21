Ali Koç konuştu, Galatasaray boş durmadı! İmalı paylaşıma taraftardan beğeni yağıyor - Haberler

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Ali Koç konuştu, Galatasaray boş durmadı! İmalı paylaşıma taraftardan beğeni yağıyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe" açıklamasının ardından Galatasaray'dan sarı-lacivertlilere gönderme geldi. Sosyal medya hesabından "Herkes rütbesini bilecek. Selam dur!" koreografisi ile Galayasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." notunu düştü.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından, "Herkes rütbesini bilecek. Selam dur!" koreografisi ile Galatasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

Ali Koç konuştu, Galatasaray boş durmadı! İmalı paylaşıma taraftardan beğeni yağıyor

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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