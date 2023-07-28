Koç Holding tarafından yapılan konteyner kentin açılışı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol ve sporcuların katıldığı bir törenle yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Ali Koç, devletin önemine vurgu yaparak, kaynak yaratmanın yanında devletin de gerekliliğini belirtti.

Ali Koç, Kahramanmaraş'taki konteyner kentin açılışını yaptı

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'a Koç Holding tarafından yapılan konteyner kentin açılışı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol ve sporcuların katıldığı bir törenle yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Ali Koç, kendilerinin sadece kaynak yarattıklarını belirterek, 'Ancak şunu unutmayın, ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun devlet olmazsa, bunlar olmuyor' dedi.

Koç Holding'in; içerisinde halı sahasından kütüphanesine, oyun alanlarından atölyelere kadar birçok sosyal ve sportif alanın yer aldığı 2 bin 300 konteynerlik Umut Kent'in açılışı törenle yapıldı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları, daire amirleri ile umut kent sakinleri katıldı.

Tören öncesi Ali Koç, yönetimiyle birlikte konteyner kenti gezip incelemelerde bulundu. Bu sırada birçok konteyner kent sakini Başkan Koç'tan imza aldı. Konteyner kentte kalanlar, oyunculara da yoğun ilgi gösterdi.

'NE KADAR KAYNAĞINIZ OLURSA OLSUN, DEVLET OLMAZSA OLMUYOR'

Açılışta bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, 6 Şubat'ta büyük bir doğal afetin yaşandığını, afetin ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi. Yaptıkları çalışma sonunda depremzedelere umut olması için ismini 'Umut Kent' koydukları konteyner kenti hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Koç, şöyle devam etti

'Sizin bu uzun yolculuğunuzda size bir nebze de olsa umut olabildiysek, bir nebze sizi rahatlatabildiysek, sıkıntılarınızı unutmanızda bir nebze fayda sağlayabildiysek ne ala bizler için. Umut, insanoğlunun yakıtıdır. Umutsuz insan, yakıtsız bir araba gibidir ilerleyemez. Onun için bu kentin ismini umut kent. İnşallah sizlere tünelin sonunda bir ışık görebileceğimiz umut vadetmişizdir. Biz kaynak yaratıyoruz; Koç Holding'deki, federasyondaki arkadaşlar, gönüllüler var güçleriyle çalışıyorlar ancak şunu unutmayın, ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun devlet olmazsa, bunlar olmuyor. Dolayısıyla sayın valimize, sayın büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe kaymakamımıza umut kent kaymakamına, emniyet müdürümüze, şahsım, arkadaşlarım ve konteyner kentte kalan herkes için çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmasaydınız bizim işimiz hiç de kolay olmayacaktı. İnşallah sizler de en kısa zamanda kalıcı evlerinize kavuşabilirsiniz.'

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise 2 bin 300 konteynerlik konteyner kentin açılışına katılmaktan dolayı kıvanç duyduğunu belirterek, 'Bu kentin hayata geçirilmesinde, yapılmasında emeği geçen başta Koç Holding olmak üzere Fenerbahçe kulübümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kendilerinden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. İnşallah Kalıcı konutlar yapılınca kadar hemşerilerimiz burada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamlarını idama ettirecekler' dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise depremler sonrası zor günler yaşandığını ifade ederek, 'Hamdolsun milletimizin, devletimizin üst düzeyde desteğiyle bugünlere geldik. İnşallah bugünleri de kalıcı konutlara ulaşarak aşmış olacağız. Bu süreçte, Türkiye kenetlendi, herkes yanımızdaydı, bugün de güzel bir örneğini taşıyoruz. Fenerbahçe kulübümüzün değerli başkanı, yöneticiler, burada kıymetli hemşerilerimize ifade edildiği gibi 2 bin 300'ün üzerinde konteyner, yaşam alanı oluşturdular. Burada hem spor alanlarıyla, hem sosyal alanlarıyla gerçekten çok güzel bir alan olmuş. İnşallah 1 yıl içerisinde de sayın cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda kalıcı konutlarımıza ulaşmış olacağız' diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan sporcular taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Açılış öncesi Fenerbahçe Spor Kulübü ile Koç Holding şirketleri tarafından hazırlanan binlerce gıda, hijyen, temizlik, oyunca, kırtasiye ve kitap paketleri konteyner kent sakinlerine dağıtıldı.