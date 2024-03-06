Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinin merkez binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bahçeşehir'deki açılışa Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Can Gebetaş, İlker Dinçay, dernek başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve dernek üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Ali Koç, "Yeni derneğimiz hayırlı uğurlu olsun. Dernekler, Fenerbahçe için maddi ve manevi bir zenginlik. Kurulmadan önce bile pek çok etkinliğe imza atmış bir dernek burası. Sponsorlukta da kulübün yanında oldunuz. Sizin sayenizde bize sponsor olan herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizin artarak devam etmesini, bu güzel mekanda sarı-lacivert başarılarla dolu anlara tanıklık etmenizi dilerim." diye konuştu.

"Zaferin Rengi" filminden de bahseden Koç, sarı-lacivertli kulübün kuruluşunda birçok kahramanlık hikayesi bulunduğunu ve henüz izlemeyenlerin de filmi izlemesini tavsiye etti.

Birkaç gün içinde bir programa katılarak çeşitli açıklamalar yapacağını vurgulayan Koç, "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet gibi konularla ilgili bir programa çıkacağım. Orada beni iyi dinlemenizi diliyorum. Bugün sporun geldiği noktada her anlamda yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyorsunuz. Sportif rekabet mi çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz belli değil. Bu böyle gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Alaattin Yavuz Güneş de yaptığı konuşmada, Koç'un yanında olacaklarını kaydederek, "Umarım başkan verdiği kararı gözden geçirir ve başkanlığa devam eder." dedi.

Kurdele kesiminin ardından Ali Koç, Güneş'e nazar boncuğu armağan etti.