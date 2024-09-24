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Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma

Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
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Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un eski teknik direktör İsmail Kartal'a bu sezon hiçbir takımla sözleşme imzalamamasını ve kendisinden haber beklemesini söylediği iddia edildi.

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Jose Mourinho'nun performansının eleştirilmeye başlanması ve taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmeleri sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a haber yolladığı iddia edildi.

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMA"

Ekol TV'de yer alan habere göre, "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama' dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (5)

Yasar Unal:

Aspargas bir haber olduğunu düşünüyorum. Gündeme uygun bir haber uydurmuşlar haberler com. da her zamanki gibi atlamış.

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Murat çıracı:

Keşke İsmail gelse bu morinhyo ile bir bok olmayacağı hazırlık maçlarından belliydi adam buraya egosu tatmin etmek ve paraları cebine indirmek için gelmiş. Ne taktik ne plan hiç bir şey yok YAZIK OLDU ISMAILE ADAM GIBI ADAMDI

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Mahmut Şahin:

jose 40 milyon€€€????????????????

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Sinan Bulduk:

compensation is downloading….

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Yorumların Efendisi:

Bir Fenerbahçe klasiği. Kartal'dan kurtulmak için Mourinho, Mourinho'dan kurtulmak için Kartal.

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