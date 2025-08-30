Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı

Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki ipler Lizbon'da koptu. İddialara göre ikili otelde yaptığı görüşmede gergin anlar yaşadı. Başkan Koç'un, "250 milyon euro harcadım, hala şikayet ediyorsun" sözleri sonrası Portekizli teknik adamla yolların ayrılma süreci hızlandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Mourinho, Benfica ile oynanan maçtan önce ve sonra yönetimi suçlayıcı açıklamalar yapmıştı.

ARALARINDAKİ KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Son zamanlarda yönetim ve Portekizli hoca arasında ipler bir hayli gerilmişti. Fenerbahçe, Benfica'ya kötü futbol sonrasında elendi. Lizbon'da kaldıkları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho arasında yüksek gerilimli bir konuşma gerçekleşti.

"BU KADAR KÖTÜ FUTBOL OYNANMAZ"

Ali Koç'un bu görüşmede, "250 milyon euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz." diyerek Mourinho'ya rest çekti ve sonrasında da görevden aldığı öğrenildi.

Jose Mourinho, Türkiye'den tek başına ayrıldı

Nereden nereye!
