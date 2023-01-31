"Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen yorumcu Bışar Özbey sonrasında söyledikleriyle sınırı aştı

Futbol yorumcusu Bışar Özbey'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için söyledikleri büyük tepki çekti. Sarı-lacivertli taraftarların, Babala TV'ye konuk olmasını istediği Koç için Özbey, "Ali Koç'a önerim şu, bence Bababala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı futbol yorumcularının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak YouTube'da yayınlanan "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey'in Koç için dedikleri büyük tepki çekti.

ALİ KOÇ'A TEPKİ ÇEKEN ÖNERİ

Sarı-lacivertli taraftarların Babala TV'ye konuk olmasını istediği Ali Koç için Özbey, "Ali Koç'a önerim şu, bence Babala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın." dedi.

TARAFTARLAR SİNİRDEN ÇILDIRDI

Bu sözler Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Özbey'e sert ifadelerle yüklenirken "Utanmanız yok mu!", "Utanmaz" gibi yorumları yapıldı.