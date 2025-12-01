Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Haberler

Başkanlık döneminde derbileri izlemeye gelmeyen Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'e geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün saat 20.00'da Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ

Maç öncesi Fenerbahçe'de bir sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, derbiyi yerinde takip etmek için Kadıköy'e geldi.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE DERBİLERE GELMİYORDU

Ali Koç, kendi başkanlığı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ile 13 lig derbisine çıktı ve 3 maçı kazandı. Başkan Ali Koç, kazanılan 3 derbiyi de statta takip etmemiş ve daha sonrasında "derbi totemi" yaparak derbilere gelmeme kararı almıştı.

