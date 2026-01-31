Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

FENERBAHÇE'nin eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.