Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor