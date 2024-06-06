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Ali Koç çok net konuştu! Ebrar Karakurt adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair açıklamalarda bulundu. Ebrar Karakurt'u Fenerbahçe'ye kazandırmak istediklerini belirten Koç, "Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Ebrar Karakurt'u istediğini söyledi.

"EBRAR'I İSTERİM BEN"

Ali Koç "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna, "Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri" yanıtını verdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt Fenerbahçe Ali Koç Dünya Rusya Spor Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

Atatürk ben sporcunun zeki çevik ve AHLAKLISINI severim demişti

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1
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ahmet:

ali koç bence ebrarı nüfusuna alsın çok iyi olur.

7
4
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MANAM 61:

sizede bu yakisir

4
1
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İzmarit:

Nerde bir vatanını sevmeyen hükümet düşmanı var Alikoç orda zaten.

2
1
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