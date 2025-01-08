Ali Koç, Dursun Özbek'i yerden yere vurdu: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını açıkladığı basın toplantısında Galatasaray'ın yanı sıra sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek için de çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRABZONSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Geçen sezon 17 Mart günü, Trabzonspor ile oynadığımız maçta, hem maç sırasında hem maç sonrasındaki linç girişimi Fenerbahçe için bardağı taşırmıştır. 2 Nisan olağanüstü genel kurul süreci fitilini ateşledi. Alınan kararlar hepimizin malumudur. Üzülerek şahit oldum, camiamızın bir kısmı geçen gün yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söyledi. Bu tarihten itibaren Türk futbolundaki değişimler, camiamızın o günkü duruşunun ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bugün içinde bulunduğumuz durum ilmek ilmek 90'ların sonunda başlamış, malum örgüt döneminde aleni bir şekilde yapılan bir futbol düzenidir.

"MÜCADELEYİ BİZ VERİYORUZ"

Bir günde, 3 tane adımla bu düzen değişmez. Bu herkesin sorunu. Bu ortamı mı reva görüyoruz Türk insanına. Ancak, mücadeleyi biz veriyoruz. İşler değişiyor. Başka hocalar konuşuyor, başka kulüpler topa giriyor.

"DEĞİŞİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

Aynı tarihte Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut TFF değişimi için imza toplandı. Sonra Süper Kupa maçı, biz oraya buradan aldığımız yetkiyle Türkiye Kupası'na katılıp katılmama opsiyonunu elimizde tutmak için U19 takımı ile maça çıktık. O aslında oradaki yaşanan, dünya basınında ses getiren bu hamlemiz aslında değişim fitilini ateşleyen hamlelerden biriydi.

"BÜYÜKEKŞİ'NİN DEVAM ETMESİNİ İÇİN STRATEJİ KURAN KİMDİ?"

Tarihin en kirli federasyonu istifa etmeli diyen, imza vereceğim diyen de vermeyip maça 2 saat kala Urfa'da dönemin TFF başkanıyla buluşup Sayın Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran kimdi? Sayın Dursun Özbek.

"DURSUN ÖZBEK YALAN SÖYLÜYOR"

Kendisi öyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden TFF Başkanı ile yalılarda gizli gizli toplantılar yapıyormuş gibi iftira atıyor. Yok efendim TV'ye katılalım demiş, ben katılmamışım falan... Külliyen yalan! Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor!

"TARİHİN EN TARAFLI BAŞKANI"

12 Nisan tarihinde TFF tarafından yabancı VAR hakemi kararı verildi. Eksikti çünkü her takıma verilmemişti. 18 Temmuz'da herkesin kazanacağı düşünen ve tarihin en taraflı başkanlarından biri olan Büyükekşi'nin federasyonu, organik, doğal, tepkilerle ve adı konmamış bir koalisyon tarafından Türk futbolundan uzaklaştırıldı. İnşallah bir daha gelmemek üzere."