Ali Koç düğmeye bastı! Fenerbahçe Liverpool'un yıldızını kadrosuna katacak

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonu hazırlıklarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız futbolcu Roberto Firmino'yu listesine aldı. İngiliz devi Liverpool'da sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun takımda kalması beklenmiyor.

Ara transfer dönemi sona eren Süper Lig'de Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon hazırlıklarını da sürdüren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine aldığı yıldız futbolcu Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2015 yılından beri formasını giydiği Liverpool'a veda edecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiliz deviyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI

Sarı-lacivertli yönetim, yaz döneminde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu bombanın Firmino olması için de kollar sıvandı. Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın mali şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için en önemli kozu ise Firmino'nun menajerlik şirketinin ROGON olması. Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler bu şirketten birçok isme imza attırdı. Şu an kadroda olan oyunculardan Attila Szalai ve Joshua King de ROGON'un futbolcuları konumunda. Şirketle olan yakın ilişki, Firmino transferinde Fenerbahçe'nin en önemli avantajlarından biri.

İNGİLTERE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAMAYACAK

Firmino'nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Roberto'nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool'a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool'a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool'a olan sevgisi nedeniyle İngiltere'de başka bir takıma gitmeyecek." ifadelerine yer vemişti.

MANU'YA GOL ATTI

Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, ezeli rakibine tarihi bir hezimet yaşatarak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Roberto Firmino, 79. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız, önce Mohamed Salah'la gelen 6. golün asistini yaptı, ardından tarihi mücadelede skoru tayin eden golü kaydetti.