Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmeyi planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yakın zamanda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek Uğurcan'ı resmen isteyecek. 29 yaşındaki kaleci Uğurcan'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas teklifi gündeme gelebilir.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşüp Uğurcan Çakır'ı resmen isteyecek.

UĞURCAN DA İSTANBUL'U İSTİYOR

Livakovic'in Hırvatistan Milli Takımı'na giderken, "Dönmek istemiyorum. Menajerim sizinle görüşecek. Kolaylık gösterin" sözleri üzerine kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan'ı resmen istemesi bekleniyor.

29 yaşındaki kalecinin kariyerine İstanbul'da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas gündeme gelebilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hiçbir zaman güven veren bir kaleci olamadı , bu saatten sonra da olmaz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Gizli ittifak varmış da haberimiz yokmuş. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Meğer kimler kimlerle beraber.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıahmet.akyilmaz:

Süper Lig devi deyince bende şey sandım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

bence iyi bir rakam verilirse satılmalı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSpartakus:

eeeee hani GS ile anlaşmıştı ? sizin haberinizdi

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