Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşüp Uğurcan Çakır'ı resmen isteyecek.

UĞURCAN DA İSTANBUL'U İSTİYOR

Livakovic'in Hırvatistan Milli Takımı'na giderken, "Dönmek istemiyorum. Menajerim sizinle görüşecek. Kolaylık gösterin" sözleri üzerine kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan'ı resmen istemesi bekleniyor.

29 yaşındaki kalecinin kariyerine İstanbul'da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas gündeme gelebilir.