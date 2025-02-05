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Ali Koç, derbiyle ilgili ifade verdi: Bağrışmalar gerginlikler vardı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili mahkemede ifade verdi. İddiaya göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür etmişti. Bu iddia üzerine yargılanan Baki'nin duruşmasında Ali Koç tanık olarak dinlendi.

Geçen sezon oynanan Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

ALİ KOÇ İFADE VERDİ

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Selahattin Baki ile tarafların avukatları katıldı. Savunması alınan sanık Selahattin Baki, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü olarak görev yaptığını, akreditasyon kartı olduğu için sahanın her yerine girip çıkma hakkı bulunduğunu söyledi.

Oynanan müsabakayı Fenerbahçe'nin kazandığını, Galatasaray takımının seyircisi stattan ayrıldıktan sonra futbolcularla ekip olarak kutlama yapmak için sahaya çıktığını anlatan Baki, bu sırada kulüp başkanı Ali Koç'un da sahaya geldiğini aktardı.

Baki, Galatasaray çalışanlarının kutlamaya engel olmaya çalıştığını belirterek, "Sonrasında biz stattan ayrılmak için soyunma odalarının olduğu tünele giderken ben başkanın elinde kan gördüm. Sanırım yaşanan arbedede meydana geldi. Bu sırada bir tanesinin müşteki Eray Yazgan olduğu, diğerlerinin kimler olduğunu bilmediğim 4 Galatasaraylının başkana parmak sallayarak küfür ettiğini gördüm ve duydum. Bunun üzerine başkana el kol hareketi yapmayın, diye sinkaflı sözler söyledim." beyanında bulundu.

Söz konusu cümleleri müşteki Yazgan'a yönelik söylemediğini iddia eden Baki, olayın akabinde Ali Koç'un da kendisine kızdığını belirtti.

ALİ KOÇ'UN BEYANI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmada "tanık" olarak dinlenildi.

Maç günü galibiyet kutlaması için stada gittiklerini anlatan Koç, "Her kazanan takım gibi fotoğraf çekilip kutlama yapmak istedik ancak karşı tarafın engellemeleri nedeniyle arbedeler yaşandı. Suça konu olay da sahadan ayrıldığımız sırada olmuş. Ben herkesi sakin olması için uyarıyordum. Bağrışmalar gerginlikler vardı. Ancak ben ne karşı taraftan bize yönelik ne de sanığın karşı tarafa yönelik herhangi bir hakaret içerikli söylemini duymadım. Bağrış çağrışlar artınca arkadaşları uyarmıştım. Devam edince ilk döndüğümde arkamdaki kişi sanıktı, o yüzden onu uyardım." ifadesini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık olarak çağrılan Mesut Erbil ve Filiz Umur'un duruşmaya gelmediği gerekçesiyle haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtiliyor.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Selahattin Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor.

Ali Koç, derbiyle ilgili ifade verdi: Bağrışmalar gerginlikler vardı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

yöneticiler kendilerini göstermek için her hafta çirkeflik yapıyor neyseki taraftar bunlarınn kolpalarını ciddiye almıyor yoksa kan gövdeyi götürecek

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