Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi camiada heyecan uyandırmıştı. Koç ve Yıldırım'ın yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam bir araya gelmişti. Dikkatle takip edilen ve merak edilen tarihi buluşmada Koç veYıldırım'ın masaya yatırdığı konuların detayları ortaya çıktı.
JOSE MOURINHO'YU KONUŞTULAR
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun arkasında durulmasını ve destek verilmesini istedi. Mevcut yönetim Mourinho'nun arkasında dururken, Aziz Yıldırım'dan da bu yönde bir talep geldi. Toplantıdan Mourinho konusunda tam destek kararı çıktı.
YILDIRIM'DAN YÖNETİME DESTEK GELDİ
Aziz Yıldırım, bazı maçlarda Ali Koç'a yönelik istifa çağrılarının peşinden kendi adının telaffuz edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. İtidal çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.
YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI
Çok ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibi, bu konuda tam destek vereceklerini söyledi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, stadyum isim hakkı konusu da konuşuldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a görüştüğü, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketlerden bahsetti. Bu konuda bir istişare yapıldı.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ YOLLARI
Toplantıda Bankalar Birliği'nde çıkma konusu konuşuldu. Bankalar Birliği'nden çıkmamın daha kolay yolları hakkında fikir alışverişi yapıldı.
TFF VE MHK'NIN DURUMLARI
Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, TFF ve MHK için mevcut durumları masaya yatırıldı ve bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıldı.
DAHA SIK GÖRÜŞME KARARI ALDILAR
Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bu toplantının ardından daha sık görüşme kararı aldı. Bu görüşmelerin daha sık yapılması adına görüş birliğine varıldı.