Haberler

Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı

Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi'nin vefat haberini aldıktan sonra Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında aldığı acı haberin ardından salondan ayrıldı.

VEFAT HABERİ SONRASI SALONDAN ÇIKTI

Ali Koç bitişe kadar kalmayı planladığı YDK'dan Fenerbahçe eski yöneticisi Ahmet Çelebi'nin vefatı nedeniyle erken ayrıldı.

ALACAKLARINI HİBE ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılırken, toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini açıkladı. Salar, önceki toplantılarda borç kalemleri arasında Ali Koç'a olan borcun da yer aldığını hatırlatarak, Ali Koç'un ailesini ve varislerini de kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayıp kulübe teslim ettiğini ve Fenerbahçe'den olan tüm alacaklarından feragat ettiğini söyledi. Ali Koç'un kulüpten olan alacağının yaklaşık 3,5 milyar TL olduğu biliniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor