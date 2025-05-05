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Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar

Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a yönelik artan istifa çağrılarına Ali Koç'un yakın dostu Derin Mermerci'den destek geldi. Mermerci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Koç'a destek verdi ve ''Ne kadar nankör ne kadar vefasızsınız. Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup, karşısına çıkınca ceket iliklersiniz'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. hafta maçında Beşiktaş'a kendi sahasında 1-0 kaybederek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından tribünden, Başkan Ali Koç ve yönetime istifa tezahüratları yapıldı.

'NANKÖR VE VEFASIZSINIZ'

Ali Koç'a yönelik artan istifa çağrılarına yanıt, Koç'un yakın dostu Derin Mermerci'den geldi. Derin Mermerci, Ali Koç'a istifa çağrılarına karşı sert bir paylaşım yaparak, 'Ne kadar nankör, ne kadar vefasızsınız. Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup, karşısına çıkınca ceket iliklersiniz. Top yuvarlaktır… Biraz insaf, vicdan ve vefa' ifadelerini kullandı.

Derin Mermeci'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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