Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. hafta maçında Beşiktaş'a kendi sahasında 1-0 kaybederek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından tribünden, Başkan Ali Koç ve yönetime istifa tezahüratları yapıldı.

'NANKÖR VE VEFASIZSINIZ'

Ali Koç'a yönelik artan istifa çağrılarına yanıt, Koç'un yakın dostu Derin Mermerci'den geldi. Derin Mermerci, Ali Koç'a istifa çağrılarına karşı sert bir paylaşım yaparak, 'Ne kadar nankör, ne kadar vefasızsınız. Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup, karşısına çıkınca ceket iliklersiniz. Top yuvarlaktır… Biraz insaf, vicdan ve vefa' ifadelerini kullandı.

Derin Mermeci'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde;