Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepe yönetim kurulu üyesi Fatih Özkan sarı-lacivertli camiadan ve Ali Koç'tan özür diledi.

EV HAPSİ ALMIŞTI

Savcılıkta ifade veren Fatih Özkan, " Ali Koç'u saha dışına çıkarmak istedim. Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu." diyerek kendini savunmuştu. Ancak bu savunma, hukuki süreçte Özkan'ın ceza almasına engel olamadı. Mahkeme, Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

"ALİ KOÇ'TAN ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.