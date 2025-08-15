Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti
Güncelleme:
Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertlilerin Göztepe'de oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, başkan Ali Koç'u meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, Ali Koç'a ''Pazara kadar değil mezara kadar, gelirim senle Fizan'a kadar, ayrılmak yok en son gün bile, tarih bizi yazana kadar'' bestesini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak maç öncesi Fenerbahçe başkanı Ali Koç, İzmir'e hareket etti.

ALİ KOÇ'A MEŞALELİ KARŞILAMA

Takımını yalnız bırakmamak adına İzmir'e gelen Ali Koç'u şehirde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un aracı geldiği anda meşaleler yakarak etkili bir atmosfer oluşturdu ve Başkan Ali Koç'a aracından indikten sonra çiçek takdim etti.

O BESTE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sarı-lacivertli taraftarların bu anlarda Başkan Ali Koç'a söylediği beste dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, Ali Koç için, ''Pazara kadar değil mezara kadar, gelirim senle Fizan'a kadar, ayrılmak yok en son gün bile, tarih bizi yazana kadar'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Bunların kafaya ulaşmak mümkün değil..Akıl alır gibi değil..Nasıl bir taraftar grubu psikolojileri çok kotu.. Adam sezon sonu çıkıp bizim aslinda 6 yıldızımız var dese ona da inanırlar

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan ÖZCAN:

Meşaleyi bırakın da önce kupayı görün! Pazara kadar değil mezara kadar diyorsunuz ama sahada rakipler mezarlıkta çiçek suluyor, siz hâlâ beste peşindesiniz!" Bu arada karşılayan taraftar grubu Fenerbahçe'yi bırakmasını istemeyen UltraAslan grubu diyebilirim ama kanıtlayamam.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Vallahi komedilet daha düne kadar herkes istifa diyordu feyenord u yendiler hepsi Ali koccu oldu . Benfica 4 kesin de yine istifa demeye baslarlar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih KAZAK:

Ali Koç istifa :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

ali koç Başkan ! CİMBOM ŞAMPİYON.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
