Ali Koç 37 milyon euro'yu elinin tersiyle itti: Satmıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

37 MİLYON EURO'YA RET

Fas medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 37 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, transfer döneminin bitmesine az bir süre kalması nedeniyle bu teklifi reddetti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri, çıktığı 59 maçta 33 gol attı. Yıldız oyuncu ayrıca 8 golün de pasını verdi.