Ali Koç 37 milyon euro'yu elinin tersiyle itti: Satmıyor

Ali Koç 37 milyon euro'yu elinin tersiyle itti: Satmıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden biri olan Al-Hilal'den Youssef En-Nesyri için gelen 37 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

37 MİLYON EURO'YA RET

Fas medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 37 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, transfer döneminin bitmesine az bir süre kalması nedeniyle bu teklifi reddetti.

Ali Koç 37 milyon euro'yu elinin tersiyle itti: Satmıyor

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri, çıktığı 59 maçta 33 gol attı. Yıldız oyuncu ayrıca 8 golün de pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil

Saatlerdir yanıyor! O şehrimizden gelen görüntüler iç açıcı değil
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı

Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! Hemen gözaltına alındılar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.