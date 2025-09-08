Ali Koç, ''24 saat içinde açıklanır'' demişti! Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu.

''PROJEYE UYGUN TEKNİK ADAM BULMAMIZ GEREKİYOR''

Projeye uygun teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Devin Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelmiş ve ''Yeni teknik direktörümüz muhtemelen 24 saat içinde açıklanır'' demişti. Fenerbahçe, Ali Koç'un bu açıklamalarının üzerinden 36 saat geçmesine rağmen yeni teknik direktörünü henüz açıklamadı.