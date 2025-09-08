Haberler

Ali Koç, ''24 saat içinde açıklanır'' demişti! Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili konuştu. Devin Özek yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu.

''PROJEYE UYGUN TEKNİK ADAM BULMAMIZ GEREKİYOR''

Projeye uygun teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyleyen Devin Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelmiş ve ''Yeni teknik direktörümüz muhtemelen 24 saat içinde açıklanır'' demişti. Fenerbahçe, Ali Koç'un bu açıklamalarının üzerinden 36 saat geçmesine rağmen yeni teknik direktörünü henüz açıklamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros'a gözyaşlarıyla veda

Sanat dünyası yasta: Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Bekleyin biraz Gs bir hocaya talip olsun onu alırsınız. Kendiniz bir transfer yapamazsınız

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Yılmaz vurala teklif götürün

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Belli ki Ali Koç hozemorinyo dan ders almamış belliki yabancı getirecek ve net söylüyorum Ali Koç'un sonunu getirecek bu maalesef Bir doğru bir yanlış yapmaktan vazgeçmiyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

Adamlar İsmail kartalı aldılar da bekliyorlar neyi bekliyorlar çok merak ediyorum açıklayın da antrenman yapsın son dakka kalınmasın yoksa sonu belli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
