Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı güreşçilerle mindere çıktı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, güreşçilere malzeme dağıtım törenine katıldı ve ardından sporcularla birlikte minderde antrenman yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı güreşçilere malzeme törenine katılırken, tören sonrası güreş mayosunu giyerek sporcularla minderde antrenman yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü tarafından düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanı Nihal Sert ile birlikte, güreşçilere malzeme dağıtımı yapan İl Müdürü Kabakcı, törenin ardından ise güreş mayosunu giyerek sporcular ile birlikte mindere çıkıp antrenman yaptı. - KAYSERİ

