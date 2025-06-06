Alexandru Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti

Alexandru Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinin en çok maça çıkan, en çok gol atan ve en çok süre alan oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'de 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinde "en çok maça çıkan", Süper Lig'de "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Gaziantep ekibinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxim, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 golle takımına katkıda bulundu.

Kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen 35 yaşındaki Rumen oyuncu, 2020-2021 sezonu öncesinde kendisini Gaziantep ekibine bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

En çok gol attığı sezon

2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve 15 kez fileleri havalandırdı.

2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol attı.

2022-2023 sezonunda 21 maçta 4 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Fk'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Rumen futbolcu, 2023-2024 sezonunda ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

2024-2025 sezonunun başında kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, çıktığı 34 karşılaşmada 7 golle takımını sırtlamaya devam etti.

Kulüp tarihine geçti

Kırmızı-siyahlı formayı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 190 karşılaşmada terleten Maxim, kulüp tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olmayı başardı.

Rumen oyuncu ayrıca Süper Lig'de attığı 50 golle "en çok gol atan" ve sahada kaldığı 14 bin 35 dakika ile "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Alexandru Maxim'in Gaziantep FK formasıyla Süper Lig karnesi şöyle:

SezonMaçGol

Süre
2019-2020157

1293
2020-20213815

3045
2021-20223114

2496
2022-2023*214

1888
2023-2024343

2678
2024-2025347

2635
* Maxim, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.