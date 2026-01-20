Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid çarşamba günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Atletico Madrid'in Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'KENDİME FAZLA GÜVEN GELDİ'

Kendi performansını değerlendiren Sörloth, "Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kendime çok fazla güven geldi. Takım arkadaşlarım da bana güveniyor. İlk 8'de olmak için yarınki maç çok önemli. Bir sonraki tura doğrudan yükselmek galibiyet bizim için çok önemli.' dedi.

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

Transferle ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Norveçli futbolcu, "Burada çok mutluyum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico'da çok mutluyum. Bu takımda devam etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR BU ÜLKEDE FUTBOLA AŞK DUYUYOR'

Türkiye'deki futbol ortamı hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de 1 sezon oynadım. Bütün statlar doluyor, insanlar bu ülkede futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir insansanız, böyle deplasmanlarda oynamaktan mutlu olursunuz. Türkiye'de olmaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki statlardaki atmosfer inanılmaz etkileyici. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Yarın zorlu bir maç var.' sözlerini sarf etti.

'BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine konuşan Sörloth, "Hakkımda iyi şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Kendisi büyük bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ederim.' yorumunu yaptı.