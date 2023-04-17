Aykut Kocaman, Alex, Diagne ve Gomis'i sollamak üzere! Valencia tek kral olmaya hazırlanıyor

Bu sezon ligde 27 gol atan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin efsaneleri Alex ve Aykut Kocaman'a ait rekorları kırmaya çok y akın. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, 2 gol daha atarsa Fenerbahçe'nin ligde en fazla gol atan futbolcusu olacak. Valencia aynı zamanda Süper Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.

Kariyer sezonunu yaşayan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor. Spor Toto Süper Lig'de 27 gol atan Valencia, krallığı neredeyse garanti altına almış durumda.

GÖZÜ REKORLARDA

Ankaragücü karşısında ligde 27. kez fileleri havalandıran başarılı forvet, gözünü tarihi rekorlara dikti. Fenerbahçe'de ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu 28 golle Alex De Souza. Valencia efsaneye ait olan bu rekoru geçmeye çok yakın. Fenerbahçe'nin tarihinde ligde bir sezonda en fazla ağları sarsan isim ise 29 golle Aykut Kocaman. Ekvadorlu yıldızın bu rekoru kırması için de 3 gole ihtiyacı var.

31 GOL ATTI

Enner Valencia,resmi maçlarda 31 kez ağları havalandırdı. Kanarya'da bir sezonda en fazla gol atan isimler, 32 kez fileleri sarsan Tanju Çolak ve Aykut Kocaman. 33 yaşındaki forvet, bu alanda da zirveye oynuyor. Golcü oyuncu ayrıca Süper Lig tarihine geçmeye de çok yakın.

SÜPER LİG'E DE DAMGA VURMAK İSTİYOR

Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan isimler 29'ar kez ağları havalandıran Diagne ve Gomis. Enner Valencia, ligde 4 gol daha atarsa tek başına rekorun sahibi olacak.