2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ABD'li sporcu Alex Ferreira, serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde altın madalya kazanarak kariyerinde ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak erkekler halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Alex Ferreira, son hakkında elde ettiği 93,75 puanla altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.
Estonyalı Henry Sildaru, 93 puanla gümüş, Kanadalı Brendan Mackay ise 91 puanla bronz madalyaya ulaştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan