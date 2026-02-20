Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ABD'li sporcu Alex Ferreira, serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde altın madalya kazanarak kariyerinde ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde ABD'li Alex Ferreira, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak erkekler halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Alex Ferreira, son hakkında elde ettiği 93,75 puanla altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Estonyalı Henry Sildaru, 93 puanla gümüş, Kanadalı Brendan Mackay ise 91 puanla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı