Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu

Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu
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Ülkemizde Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra Brezilya 2. Lig ekibi Operario'nun başına geçen Alex de Souza, takımıyla çıktığı ilk 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Genç teknik adam, 5 maç sonunda 1 puan ortalaması yakaladı.

Geride bıraktığımız sezonun başında Antalyaspor'un başına gelen ancak istediği sonuçları alamamasının ardından görevinden ayrılan Alex de Souza'nın teknik direktörlük macerası Brezilya'da istediği gibi gitmiyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Brezilya 2. Lig ekibi Operario'yu çalıştıran Alex de Souza, ligde 5 resmi maça çıktı. Alex'in takımı bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 1 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adam, bu performansıyla Brezilya basınında eleştirilerin odağı oldu.

ANTALYASPOR KARNESİ

Geçen sezon 21 maçta Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Alex de Souza, 1.43'lük puan ortalaması yakalamıştı. Alex'in görevinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un başına Emre Belözoğlu geçmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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