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Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde kabusu yaşıyor! Takımı farka boğulunca taraftar ayaklandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ilk A takım teknik direktörlük deneyimi olan Avai ile lige kabus gibi bir başlangıç yaptı. Brezilya Serie B'nin ilk haftasında oynanan mücadelede Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu. Sezon öncesi turnuvalar ve kupa da dahil olmak üzere 6 maçtır kazanamayan Avai'de taraftarların bir kısmı Alex'i istifaya çağırıyor.

Brezilya Serie B'nin ilk haftasında Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Avai, deplasmanda bozguna uğradı.

SEZON AÇILIŞINDA 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük deneyiminde lige kötü bir başlangıç yaptı. Alex'in çalıştırdığı Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu.

6 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİLER

Sezon öncesinde Catarinense 1 organizasyonunda 11 maçta 17 puan yoplayan Avai, çeyrek finalde karşılaştığı Criciuma'ya seri penaltılar sonucu elenmişti. Kupa mücadelesinde de Retro takımına elenen Avai, 6 maçtır kazanamıyor. Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çiçeği burnunda çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde kabusu yaşıyor! Takımı farka boğulunca taraftar ayaklandı

Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde kabusu yaşıyor! Takımı farka boğulunca taraftar ayaklandı

Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde kabusu yaşıyor! Takımı farka boğulunca taraftar ayaklandı

Haberler.com - Spor

Alex De Souza Spor Haberler

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