Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde kabusu yaşıyor! Takımı farka boğulunca taraftar ayaklandı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ilk A takım teknik direktörlük deneyimi olan Avai ile lige kabus gibi bir başlangıç yaptı. Brezilya Serie B'nin ilk haftasında oynanan mücadelede Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu. Sezon öncesi turnuvalar ve kupa da dahil olmak üzere 6 maçtır kazanamayan Avai'de taraftarların bir kısmı Alex'i istifaya çağırıyor.