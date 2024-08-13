Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor

Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor, sarı lacivertli takımda forma giyen Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.

MOURINHO DA İSTEMİYOR

Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'nun da kadroda düşünmediği bu iki oyuncuya Antalyaspor talip oldu. Akdeniz temsilcisi, her iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ve transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSLARI

Zajc, Fenerbahçe'de 123 maçta görev aldı ve 20 gol, 7 asistle oynadı. Crespo ise, sarı-lacivertli formayla 80 maçta 5 gol ve 7 asist yapabildi.