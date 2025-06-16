Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı
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Brezilya Serie B ekibi Operario Ferroviario, teknik direktörlük koltuğuna son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza'yı getirdiğini duyurdu.

Son olarak Süper Lig'de Akdeniz ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Alex De Souza'nın yeni takımı belli oldu.

BREZİLYA SERİE B EKİBİNE GİTTİ

Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, Alex de Souza'yı takımın başına getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, genç teknik adama 'Hoş geldin' denildi.

Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve Antalyaspor'u çalıştırdı. Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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