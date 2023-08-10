Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, takımda forvet, 6 numara ve bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğunu belirtti. Stanojevic, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde iyi haberlerin geleceğini umduklarını söyledi.

- Aleksandar Stanojevic: "Forvet, 6 numara ve bir kanada ihtiyacımız var"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, geçen sezona göre 7 ciddi oyuncularının eksik olduğunu söyleyerek, "Forvet, 6 numara ve bir kanada ihtiyacımız var. Kulübümüz çok ciddi bir çalışma içerisinde. Umuyoruz ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde iyi haberler gelecektir" dedi.

Konyaspor Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Stanojevic'in yönetiminde devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri de locadan takip etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunuyla devam etti. Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve yeni transfer Yunus Mallı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksandar Stanojevic, iyi bir duyguyla, enerjiyle başlamanın ilk maç için önemli noktalardan birisi olduğunu belirterek, tatmin ve memnun oldukları bir hazırlık süreci geçirdiklerini, sezona başlamak için heyecanlı olduklarını söyledi.

"Morgan'ın Türkiye'deki adaptasyon süreci çok zor oldu"

Stanojevic, Morgan Schneiderlin'in takım ayrılmasından sonra sosyal medyada yayılan kendisinin Fransız futbolcunun transferinde onayı olmadığı ve takımda düşünmediği iddialarıyla alakalı, "Onu istemediğimi kim söyledi? Tabii sosyal medyadan iyi bilgi aldığımız oluyor. Morgan'ın Türkiye'deki adaptasyon süreci gerçekten çok zor oldu. Asla kendim istemediğimi söyleyemem. Ailesiyle ve buradaki yaşam şartlarıyla ilgili bir adaptasyonu vardı. Medyanın pozitif olarak verdiği bilgiler olabilir fakat bu süreçte kendisinin adaptasyon sürecinin olduğunu söyleyebilirim. Bizimle bir kontrat imzaladı ve 3-4 gün antrenmanlara çıktı. Fakat kendisinin bireysel kararıydı. Bizimle ilgili durum söz konusu değil ve 6 numaraya ihtiyacımız var. Gerçeklik bu" ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda iyi haberler gelecektir"

Transfer çalışmaları hakkında ise Stanojevic, "Forvet, 6 numara ve bir kanada ihtiyacımız var. Fakat burada olmayan transferlerden şu anda söz etmem doğru olmaz. Geçen sezona baktığımız zaman şu anda ciddi 7 tane oyuncumuz eksik. Tabii ki ihtiyacımız olduğu pozisyonlar var fakat isimlerle ilgili konuşmam burada profesyonel olmaz. Şu anda Morgan ile ilgili bütün konuyu kapattığımızı söyleyebilirim. Fakat acil olarak bir 6 numaraya ihtiyacımız var. Bir forvet ve kanada ihtiyacımız olduğu bariz bir gerçek. Kulübümüz çok ciddi bir çalışma içerisinde. Umuyoruz ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde iyi haberler gelecektir" şeklinde konuştu.

Yunus Mallı: "Sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden yeni transferlerden Yunus Mallı ise, "Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle son 2 hazırlık maçı hem oyun olarak hem de skor olarak iyi bir performans sergiledik. Bu özgüvenle Cumartesi günü inşallah sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımda herkes bir an önce sezonun başlamasını istiyor. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Tekrar futboldan zevk alıp kendimi ispatlamak istiyorum"

Kendi performansına değinen Mallı, "Açıkçası son yıllar istediğim gibi gitmedi farklı nedenlerden dolayı. Ama ben önüme bakmak istiyorum. Kendime inanıp, güvenip geldim buraya. Tekrar futboldan zevk alıp kendimi ispatlamak istiyorum. Buranın futbolculuğuma hem de kişiliğime uygun bir yer olduğunu düşünüyorum ve hissediyorum. Şimdiye kadar da her şey çok iyi gitti. Herkes tarafından iyi karşılandım. Konyaspor camiasına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel olacak, buna inanıyorum" diye konuştu.