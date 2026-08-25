Rizespor, Romanyalı Genç Yıldız Doicaru'yu 5 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Çaykur Rizespor, Romanya'nın Farul takımından 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Romanya Genç Milli Takımı'nda da forma giyen genç yetenek, imza töreninin ardından sağlık kontrolünden geçti.
ÇAYKUR Rizespor, Romanya kulübü Farul'da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya kulübü Farul'da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim kurulu üyesi Murat Can Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Romanya Genç Milli Takımı formasını da giyen genç yetenek Doicaru, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Doicaru, imza töreninin ardından sağlık kontrolünden geçti.