Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çeyrek finale yükselecek son 8 takım bu hafta belli olacak.

GALATASARAY LIVERPOOL DEPLASMANINDA

Galatasaray, son 16 turunda İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG, Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

Yarın

20.45 Sporting – Bodo/Glimt (0-3)

23.00 Chelsea – PSG (2-5)

23.00 Manchester City – Real Madrid (0-3)

23.00 Arsenal – Bayer Leverkusen (1-1)

18 Mart Çarşamba