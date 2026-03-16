Haberler

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak. Çeyrek finale yükselecek son 8 takım bu hafta belirlenecek. Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
  • Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Liverpool ile rövanş maçı oynayacak.
  • Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde PSG-Chelsea maçının galibiyle eşleşecek.

GALATASARAY LIVERPOOL DEPLASMANINDA

Galatasaray, son 16 turunda İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG, Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

Yarın

  • 20.45 Sporting – Bodo/Glimt (0-3)
  • 23.00 Chelsea – PSG (2-5)
  • 23.00 Manchester City – Real Madrid (0-3)
  • 23.00 Arsenal – Bayer Leverkusen (1-1)

18 Mart Çarşamba

  • 20.45 Barcelona – Newcastle United (1-1)
  • 23.00 Liverpool – Galatasaray (0-1)
  • 23.00 Bayern Münih – Atalanta (6-1)
  • 23.00 Tottenham – Atletico Madrid (2-5)
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

