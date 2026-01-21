Haberler

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, 39 gün sonra sahalara dönerek Atletico Madrid karşısında forma giyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında attığı 6 golle dikkat çeken Osimhen, toplamda 12 gole ulaştı. Atletico Madrid'e gol atması halinde Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

  • Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 gol attı.
  • Victor Osimhen, Atletico Madrid'e gol atarsa Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı oyuncusu olacak.
  • Victor Osimhen, 39 gün sonra Galatasaray'da sahalara döndü.

Galatasaray'da 39 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Atletico Madrid karşısında kulüp tarihine geçecek bir rekor için forma giyecek.

OSIMHEN 39 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur şansını son haftaya bırakmak istemezken, Victor Osimhen takıma geri döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkarken Osimhen rekor hedefiyle sahada olacak.

AVRUPA'DA TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında attığı 6 golle dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Nonda ve Mario Baros'u yakaladı. Atletico Madrid'e gol atması halinde Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI SONRASI DÖNDÜ

Osimhen, son olarak 13 Aralık 2025'te ligde oynanan Antalyaspor maçında forma giydi. Ardından Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla mücadele eden 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray'da 6 resmi maçta görev yapamadı. Nijerya'nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün sonra takıma katıldı.

ICARDI YEDEK BEKLEYECEK

Osimhen'in dönüşüyle birlikte Mauro Icardi kulübeye çekildi. Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını hedefleyen Icardi, 71 golle Gheorghe Hagi'nin yalnızca 1 gol gerisinde bulunuyor. Arjantinli yıldız, rekoru egale etmek için 1, kırmak için ise 2 gol hedefiyle şans bekleyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Serkan Kaplan:

İnşallah. Ülkemiz puanı için tüm takımları destekliyoruz.

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

NE SAÇMA BAŞLIK LA

