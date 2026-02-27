Alarmları kurun! Bugün büyük gün

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura sonrası belli olacak.

KURA SAAT 14.00'TE

Son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belirleneceği kura çekimi TSİ 14.00'te yapılacak.

LIVERPOOL VEYA TOTTENHAM

Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Sarı-kırmızılıların çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında ise PSG, Chelsea ve Barcelona yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City doğrudan son 16'ya yükselirken; Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt play-off turunu geçerek adını bu aşamaya yazdırdı. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.