Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. İlk maçların programı ve detayları haberimizde.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde bugün ve yarın 4 karşılaşma oynanacak. Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün;

  • Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
  • Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Yarın;

  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
  • Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

bayern reali yener arsenal lizbonu yener paris liverpoolu yener barça madridi yener yatırım tavsiyesi değildir :)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bu maçlar hangi kanalda

