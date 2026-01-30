Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off kuraları bugün çekiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası netleşecek.

KURA SAATİ 14.00'TE BAŞLIYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Avrupa futbolunu yakından takip eden milyonlarca taraftar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimine kilitlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SENARYOSU

Lig aşamasında 8 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı. Sarı-kırmızılıların son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olarak öne çıkıyor.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off hattında yer alan takımlar arasında Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Final ise 30 Mayıs'ta Budapeşte'de yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KURASI

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna play-off turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turuna kalan ekipler arasında Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Dinamo Zagreb ve Brann yer aldı.

Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.